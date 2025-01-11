Полиция разыскивает почти 1,2 тыс. жителей Курской области

Заявления на розыск почти 1,2 тыс. жителей региона поступили в полицию с начала августа по 10 января, при этом уже нашли 240 человек, заявил 11 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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