Богданов: Россия работает совместно с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников

Российская и израильская стороны информацию не подтверждали Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, в том числе россиян, которые находятся у движения в Газе, сообщил РИА Новости заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.
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