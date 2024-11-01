Некоторые группы российских пенсионеров начинают получать повышенную пенсию

С 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии. Это касается тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.