Путин призвал компенсировать причиненный Афганистану ущерб

Президент России Владимир Путин во время выступления на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) потребовал компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб, разморозив незаконно заблокированные средства.
Президент России Владимир Путин во время выступления на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) потребовал компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб, разморозив незаконно заблокированные средства.
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