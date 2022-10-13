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Путин призвал компенсировать причиненный Афганистану ущерб

Путин призвал компенсировать причиненный Афганистану ущерб

Президент России Владимир Путин во время выступления на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) потребовал компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб, разморозив незаконно заблокированные средства.

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