Финские депутаты жалуются на открытые двери и мочу в туалете. При чем здесь Россия?

Россию заподозрили в проникновении в дома депутатов парламента Финляндии Газета.Ru © R_MCC/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Депутаты парламента Финляндии подозревают, что в их жилье могли проникать неизвестные: десятки парламентариев обнаруживают в домах открытые двери, включенный свет и другие следы чужого пребывания.
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Кокс до Хохлостана не довезли, просыпали по дороге?
А что у депутатов нет на домах камер, что не могут определить заходил к ним кто то или это их бред???
Все с ними понятно. Обоссались! Бойтесь дебилы!
Финским чинушам нужно поменьше наркоманить.
А балайки, лаптей и бутылки водки там не находилось?
Моча в туалете у двух депутатов, а моча в мозгах - у всех двухсот депутатов.
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша. Толи ещё будет.
Неужели Петров с Башаровым по Финляндии перемещаются? Скорее нет... Обычный психоз, мания преследования... Так это уже было... Целый министр обороны в США из окна выбросился в 1949 году с криками " Русские идут"...
Скоро начнут в окошки сигать с воплями русские идут.