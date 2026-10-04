Финские депутаты жалуются на открытые двери и мочу в туалете. При чем здесь Россия?

Россию заподозрили в проникновении в дома депутатов парламента Финляндии Газета.Ru © R_MCC/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Депутаты парламента Финляндии подозревают, что в их жилье могли проникать неизвестные: десятки парламентариев обнаруживают в домах открытые двери, включенный свет и другие следы чужого пребывания.