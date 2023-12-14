ХК «Кузбасс» одержал десятую победу подряд в чемпионате России по хоккею с мячом

За первую строчку в турнирной таблице кемеровчане сражались с архангельским «Водником».В среду, 13 декабря, в рамках 13-го тура чемпионата России по хоккею с мячом кемеровский ХК «Кузбасс» одержал победу над архангельским «Водником» со счетом 7:5.