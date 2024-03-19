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Полицейский два года сажал односельчан в самодельную клетку за проступки

Полицейский два года сажал односельчан в самодельную клетку за проступки

t.me/gprfdfo Бывший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отделения "Провиденское" на Чукотке два года сажал жителей села Янракыннот в самодельную клетку — так он их наказывал за плохое поведение и пьянство.

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