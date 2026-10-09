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Аргументы и Факты

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Захарова: посольство РФ выясняет обстоятельства задержания Звинчука

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с РИА Новости сообщила, что дипломатическое представительство РФ в Черногории устанавливает детали инцидента, связанного с задержанием основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

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