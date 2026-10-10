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Рязанские новости

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ОКБ Рязани приняла более 1200 пациентов за первую неделю октября

ОКБ Рязани приняла более 1200 пациентов за первую неделю октября

На минувшей неделе в ОКБ Рязани помощь получили 1208 человек, среди которых 373 пациента доставили в экстренном состоянии.

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