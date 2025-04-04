В Госдуме обратили внимание на русофобию в турецких СМИ

В Госдуме обратили внимание на русофобию в турецких СМИДепутат Госдумы Андрей Луговой направил официальный запрос в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой признать турецкое издание Yeni afak нежелательной организацией и заблокировать его ресурсы на территории России.
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