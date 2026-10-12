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Калужские новости

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Калужский суд запретил 15-летнему обвиняемому пользоваться интернетом и выходить ночью

Калужский суд запретил 15-летнему обвиняемому пользоваться интернетом и выходить ночью

15-летний калужанин, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, получил запрет на использование интернета и общение со свидетелями на два месяца.

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