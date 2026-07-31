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Москва и Ереван не сошлись во взглядах на железнодорожную концессию

Москва и Ереван не сошлись во взглядах на железнодорожную концессию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обратиться в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, находящихся в концессионном управлении «дочки» РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), если урегулировать спор не удастся в дружественной атмосфере.

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