Москва и Ереван не сошлись во взглядах на железнодорожную концессию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обратиться в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, находящихся в концессионном управлении «дочки» РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), если урегулировать спор не удастся в дружественной атмосфере.