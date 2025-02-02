Подростковая банда «Рыжего» вынудила Бастрыкина присмотреться к окраинам Краснодара

Как стране, семье и школе предотвратить «хулиганку» и вандализм малолеток? Юрий Енцов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Михаил Пашкин Управление Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина начало проверку безобразий группы несовершеннолетних в Краснодаре.
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