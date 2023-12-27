В Сочи прохожий попытался задержать сбегающего закладчика и был покусан им

Драгдилеру грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия он отправлен за решётку.К своей персоне драгдилер привлёк внимание после того, как выронил несколько свёртков из сумки, проезжая на мопеде в Хостинском районе.
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