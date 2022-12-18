Вратарь «Бостона» Сваймен мог забить гол в матче с «Коламбусом». Он немного промахнулся по пустым воротам

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен мог забить гол в матче с «Коламбусом». В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ между «Брюинс» и «Блю Джекетс» (4:2) гости сняли вратаря Даниила Тарасова.

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