Старые ящики в быту. Продолжение

Полки для ванной, стол, контейнер для мелочей и другие идеи.Шкаф для посуды Конструкция из нескольких покрашенных и скрепленных между собой ящиков прекрасно подойдут для хранения чайных сервизов и другой посуды.
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