19 октября 2026 года с 09:00 до 17:00 в Феодосии будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили в Феодосийском филиале ГУП РК «Вода Крыма».
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