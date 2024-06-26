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Атомная подлодка "Иркутск" вышла на ходовые испытания после ремонта

Атомная подлодка "Иркутск" вышла на ходовые испытания после ремонта

Global Look Press/MOD Russia/via Globallookpress.com Атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота (ТОФ) вышла на заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

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