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Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Дональд Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, то бишь пакет антироссийских санкций, введённый его предшественником Джо Байденом в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Вот оно всё и становится на своё место... Всё таки надеюсь Одессу будем брать...
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11 час.
Александр Т
Не сглазь!
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10 час.
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