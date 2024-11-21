Жителей Москвы предупредили о случаях падения деревьев из-за сильного ветра

В Москве регистрируются случаи, когда деревья падают из-за сильного ветра. Городские службы оперативно реагируют на такие ситуации: они распиливают упавшие деревья и вывозят их, о чем сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
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