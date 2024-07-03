В Совфеде прокомментировали идею создания нового федерального округа

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Новые регионы России хотят создания в стране нового федерального округа, это даст им дополнительные возможности для продвижения интересов, но окончательное решение остается за президентом Владимиром Путиным, заявил РИА Новости сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.
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