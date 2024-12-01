Басков поздравил победителей

Победителем шестого сезона «Ну-ка, все вместе!» стала Элен Бадалян из Москвы. Сергей Лазарев, Фил Зак, Элен Бадалян и Николай Басков Телеканал «Россия» Победителем шестого сезона «Ну-ка, все вместе!» стала Элен Бадалян из Москвы.
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