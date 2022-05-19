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Лука Дончич – о царапине на лице: «С ней я выгляжу крутым парнем»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич заявил, что не переживает по поводу эпизода с форвардом «Уорриорз» Эндрю Уиггинсом, который оставил ему царапину на лице.

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