«Осторожно»: новая мошенническая схема с упоминанием «Госуслуг» угрожает россиянам Татьяна СергееваВ последнее время злоумышленники разработали хитроумную схему мошенничества, использующую имя популярного государственного сервиса — «Госуслуги».
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