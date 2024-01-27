Группу «Би-2» этапируют в спецприёмник и депортируют из Таиланда в Россию

Генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов со ссылкой на иммиграционные власти провинции Пхукет заявил, что музыкантов группы «Би-2», арестованных на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговоренных к денежному штрафу, в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.