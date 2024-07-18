Азаров: Азаров: Верховная рада на Украине 28 августа утратит свою легитимность

Украина приближается к полному кризису власти в стране, поскольку срок полномочий Верховной рады истекает после 28 августа 2024 года, после этого в государстве наступит "полное отсутствие глобальной власти".
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