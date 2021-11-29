Журнал «Профиль»

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Трамп рассказал, что не позволило наладить отношения с Россией

Трамп рассказал, что не позволило наладить отношения с Россией

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп признался, что наладить взаимодействие с Россией и добиться хороших результатов для обеих стран не позволила клеветническая кампания, которая продолжалась большую часть его пребывания на посту президента США.

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