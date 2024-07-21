Эскадра из… слоновой кости Дэвид Уолтер за работой над бивнем «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
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Эскадра из… слоновой кости Дэвид Уолтер за работой над бивнем «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
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