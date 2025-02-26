Бюрократическая машина Евросоюза не имеет ничего общего с нашим государством. Европейские бюрократы ничего не знают о нашей стране, не знают реалий, а их взгляды и их планы на нашу страну не имеют абсолютно ничего общего с нашим государством.
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