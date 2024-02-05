Собянин: В Москве стартовал городской конкурс «Наследие моего района»

Участники должны создать рисунки в формате А3, используя гуашь или акварель Открылся прием заявок на VI городской конкурс детских рисунков «Наследие моего района» в Москве, как передает жителям столицы Агентство городских новостей «Москва».
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