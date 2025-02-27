ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже крипты на 1,5 миллиарда долларов

ФБР обвинило Северную Корею в краже цифровых активов на сумму 1,5 млрд долларов. Пропажа вскрылась на прошлой неделе и оказалось, что это самая крупная известная сумма, когда-либо украденная в криптовалюте.
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