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Газета.ру

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Врач Мустафаев: попытки быстро сесть на шпагат нередко приводят к надрывам мышц

Врач Мустафаев: попытки быстро сесть на шпагат нередко приводят к надрывам мышц

Для того чтобы успешно научиться садиться на шпагат важна гибкость и оптимальная подготовка, сочетающая в себе силу, мобильность и контроль движений.

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