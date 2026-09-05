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Leonardo откроет офис на Украине для поглощений в военном секторе

Leonardo откроет офис на Украине для поглощений в военном секторе

Итальянский государственный оборонный концерн Leonardo планирует расширить присутствие на Украине. По данным Bloomberg, новое киевское подразделение станет «форпостом» для поиска возможностей партнёрства, инвестиций и поглощений в украинском военно-технологическом секторе.

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