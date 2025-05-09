28 мгновений весны 1945 года: какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне

Погрузимся в вехи нашей истории, которые невозможно забыть.Штурм Берлина. фото: wikipedia.orgВесна 1945 года стала финальным аккордом самой кровопролитной войны XX века; временем, когда величайшие усилия советского народа и армии привели к героической Победе.
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