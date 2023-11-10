Испанская система ПВО HAWK оказалась малоэффективной в Украине Ирэн ОрлонскаяВ период с 4 по 6 ноября Вооруженные силы Российской Федерации провели несколько серийных ударов по военным объектам, расположенным в Одесской и Николаевской областях.