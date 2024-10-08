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СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии

СБУ начала вылавливать россиян в Молдавии

Эксперты объяснили возросшее влияние украинских спецслужб в Молдавии @ кадр из видео Tекст: Андрей Резчиков Молдавские власти передали СБУ ученого Дмитрия Чистилина, у которого есть гражданства России и Украины.

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