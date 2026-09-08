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МЕДИА ТОК

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Две новосибирских спортшколы примут участие в пилотной программе по внедрению бережливых технологий

Две новосибирских спортшколы примут участие в пилотной программе по внедрению бережливых технологий

В проект "Производительность труда" включили Новосибирские спортивные школы олимпийского резерва по водным видам спорта и фехтованию.

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