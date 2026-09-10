Трамп: американцам грозит ад, если республиканцы проиграют на выборах

Глава Белого дома сделал громкое заявление относительно негативного будущего своей страны и ее граждан в случае поражения республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США, пишет РИА «Новости».
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