Военное обозрение

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Комбриг «Востока» Ходаковский: Штурмовые группы теснят противника в Угледаре, ВСУ активно работают ПТУРами по нашим танкам

Комбриг «Востока» Ходаковский: Штурмовые группы теснят противника в Угледаре, ВСУ активно работают ПТУРами по нашим танкам

Российские войска продолжают штурмовать Угледар, бои идут на окраинах города, большого продвижения вглубь нет, противник ожесточенно сопротивляется, пытаясь перебросить резервы.

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