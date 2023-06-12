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В Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях ввели воздушную тревогу

В Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях ввели воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что сигнализирующие о возникновении тревожного режима системы начали свою работу на территории трёх регионов государства.

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