Глава ЛНР заявил, что Украина перебрасывает в Донбасс тяжелое вооружение и технику

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс, пытаясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает РИА "Новости".