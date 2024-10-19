Переможная бомба: почему Зеленский снова заговорил о создании ядерного оружия и к чему это приведёт

Как мы помним, разглагольствования тогда (в феврале 2022 г.) ещё законного президента Украины Зеленского, что он не прочь-де восстановить ядерный потенциал, считаются одним из непосредственных поводов к началу российской военной операции.
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