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Цукерберг хочет дать людям возможность создавать цифровых двойников

Цукерберг хочет дать людям возможность создавать цифровых двойников

Цукерберг хочет дать людям возможность создавать цифровых двойников Максим МорозовМарк Цукерберг несколько лет назад объявил о новом направлении своей компании.

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