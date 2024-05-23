ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Какую чушь ещё придумают уроды?На улице Свободы ...
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В «Салюте» представят спектакль по рассказам Николая Носова

23 мая культурный центр «Салют» приглашает всех любителей театрального искусства на премьеру. Как сообщили сотрудники культурного центра, театральная студия «Лирика» представит спектакль, созданный по мотивам рассказов Николая Носова «Дело было в сентябре».

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