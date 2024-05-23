В «Салюте» представят спектакль по рассказам Николая Носова

23 мая культурный центр «Салют» приглашает всех любителей театрального искусства на премьеру. Как сообщили сотрудники культурного центра, театральная студия «Лирика» представит спектакль, созданный по мотивам рассказов Николая Носова «Дело было в сентябре».
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