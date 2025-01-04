В Британии мужчина убил посетителя караоке за критику пения его подруги

Женщина очень фальшиво исполнила хит группы Pink. Сказавший об этом слушатель был отправлен в нокаут.
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