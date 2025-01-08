The Atlantic: без помощи США Украина проиграет через год или полтора

Украина проиграет в конфликте в течение 12-18 месяцев, если США перестанут помогать Киеву. Об этом американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган в статье для The Atlantic.
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