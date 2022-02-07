Popcaketv

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Никого не уважал и не любил! Коллега Леонида Куравлева заявила, что артист умер не просто так

Никого не уважал и не любил! Коллега Леонида Куравлева заявила, что артист умер не просто так

Леонида Куравлева не стало в конце января. Многие коллеги переживают из-за кончины великого артиста, но есть и те, кто высказывается о нем негативно.

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