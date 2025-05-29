TSMC откроет центр разработки микросхем в Мюнхене

Компания TSMC собирается открыть свой первый центр проектирования чипов в Мюнхене (Германия), чтобы помочь местным и европейским разработчикам чипов оптимизировать свои проекты под технологический процесс компании, объявила компания на своем Европейском технологическом симпозиуме в Амстердаме (Нидерланды).