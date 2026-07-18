The Great Normalization (Nobody Declared Martial Law. Yet America Began Looking Like It Anyway) Authored by Madge Waggy, There are stories that announce themselves with explosions, riots, or breaking-news headlines, and then there are stories so subtle that they quietly rewrite an entire society before anyone realizes what has happened.
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