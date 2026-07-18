Zero Hedge
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Zero Hedge

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The Great Normalization (Nobody Declared Martial Law... Yet America Began Looking Like It Anyway)

The Great Normalization (Nobody Declared Martial Law... Yet America Began Looking Like It Anyway)

The Great Normalization (Nobody Declared Martial Law. Yet America Began Looking Like It Anyway) Authored by Madge Waggy, There are stories that announce themselves with explosions, riots, or breaking-news headlines, and then there are stories so subtle that they quietly rewrite an entire society before anyone realizes what has happened.

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