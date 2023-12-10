В Саратове открыли пункт обогрева, где в мороз 28 тыс. людей остались без тепла

Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в городе открыт пункт обогрева после того, как из-за коммунальной аварии в мороз остались без тепла свыше 140 многоквартирных домов, где проживают порядка 28 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии